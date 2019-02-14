Salteks Teksil'de sendikal hak mücadelesi 5'inci gününde… Sendikalı oldukları için "hain" ilan edilip işten atılan 20 emekçi, İstanbul Çatalca'daki Salteks fabrikası önünde direniş çadırında nöbette.

Anayasal haklarını kullanarak Teksif Sendikası'na üye oldular, "işyerine ihanet" suçlamasıyla işten atıldılar.



20 işçi, Çatalca'daki Salteks fabrikası önünde, kışın dondurucu soğuna aldırmadan 5 gündür sendikal hak mücadelesi yürütüyorlar.



Salteks işvereni işten çıkarmalar için ekonomik daralmayı gerekçe gösterirken, Ulusal Kanal'a konuşan işçiler, fabrikanın 7/24 çalıştığını belirtiyor.



İşçiler, olumsuz çalışma koşulları nedeniyle Salteks Fabrikasında pek çok işçinin iş kazası geçirdiğine dikkat çekti.



Türk-İş 1'inci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ve Teksif Sendikası Genel Başkan Danışmanı Faruk Büyükkucak, direniş alanını ziyaret etti.







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