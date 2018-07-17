Aydın Büyükşehir Belediyesinde işten atılan sendikalı otobüs şoförleri oturma eylemi başlattı. Şoförler belediye önünden seslerini duyurmaya çalıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İmar Şirketinden atılan sendikalı otobüs şoförlerinin sayısı 9'a ulaştı. Sosyal İş Sendikasına üye şoförler, CHP il ve ilçe binalarının karşısındaki parkta oturma eylemi başlattı.Hergün sabahtan akşama kadar oturma eylemi yapan şoförler, büyükşehir binasının önünde Başkan Özlem Çerçioğlu'na seslerini duyurmaya çalışıyor.Şoförler, CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş'a da tepki gösterdi.Emekçiler, eylemlerini işe geri dönünceye kadar sürdürmeye kararlı.