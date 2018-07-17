Bartın'ın Amasra ilçesinde işten çıkarılan 50 maden işçisi eylem yaptı. İşçilerin eylemine aileleri de destek verdi. Şirket yetkilileri ile işçiler arasında gerginlik yaşandı. Olaya jandarma müdahale etti.

Bartın'da işten çıkarılan 50 maden işçisi, mücadele kararı aldı. Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyünde özel bir maden ocağında çalışan 50 taşeron işçisi, günlerdir şirketin önünde çadır kurup bekliyor. Eyleme işçilerin aileleri de destek veriyor.İşçiler, eylem alanına "Anayasal hakkımız suç ise hepimiz suçluyuz" ve "Emekçi kabristanı" yazılı afişler astı. Günlerdir süren eylem sonuç vermeyince, işçilerin aileleri de eyleme katıldı.Şirket yetkilileri işçilerle görüşmeyip mahkemeye gidin deyince gerginlik yaşandı. Olay yerine jandarma geldi. Bazı işçi yakınları gözyaşlarına boğuldu.Taşeron şirket ise, yaptığı yazılı açıklamada ödemeler gecikince işçilerin kanunsuz olarak işe başlamadığını öne sürdü. Yasal mevzuatı gerekçe gösteren şirket, SGK bildirimlerinin yapılamadığını, SGK'dan cevap beklendiğini iddia etti.