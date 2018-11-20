İzmir ulaşımının omurgasını oluşturan İZBAN'da grev uygulama günü belli oldu.Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde iş verenle anlaşamayan sendika 10 Aralık 2018 günü sabah saat 05.00'de greve başlayacak.

İzmir'de raylı ulaşımın önemli bir bölümünü İZBAN oluşturuyor.



İZBAN’da 11 Temmuz'dan bu yana toplu iş sözleşmeleri devam eden görüşmeler sonuçsuz kaldı.



Demir Yol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz grev tarihini açıkladı.



İZBAN’da işletme hakkı yüzde 50 İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde elli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir yollarına ait.



Ervüz masada çözümden yana olmalarına rağmen son güne kadar işverenin bir adım atmadığını belirtti.



Grev tarihini iş verene noter yoluyla tebliğ ettiğini açıklayan Ervüz kamuoyunda çıkan asılsız haberler için neden greve gittiklerini anlatan bildiride dağıtacaklarını söyledi.



Anlaşma sağlanmazsa İzmirliler 10 Aralıktan sonra İZBAN'ı kullanamayacak.



HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

ulusal.com.tr

