İZBAN'da anlaşma sağlandı. Demiryol-İş Sendikası yüzde 26'lık zam teklifini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ertelenen İZBAN grevinde taraflar uzlaştı.



İZBAN yönetiminin çağrısı ile toplu iş görüşmesi için masaya oturuldu. İZBAN'dan yapılan açıklamada anlaşmanın sağlandığı duyruldu.



Demiryol-İş Sendikası yüzde 26'lik zam teklifini kabul etti, toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Demiryolyol-İş Sendikası Başkanı İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İZBAN yönetiminden yapılan açıklama sonrası Ulusal Kanal'a konuştu.



"Grev hakkımızın ortadan kalktığı ortamda yüzde 26'lık zam oranını kabul ettik" diyen Ervüz, asıl hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.



İZBAN işçilerinin iki ay sonra yeniden greve çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu. İşçiler, sözleşmenin imzalanmasıyla greve çıkmayacak.



İZBAN AŞ'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözlemesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. İmzalar, İZBAN'ın son verdiği teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı."

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı. İşveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini de sendikanın "greve devam" kararı sonrası geri çekmişti.



Demiryol-İş Sendikasının, İZBAN AŞ'de sürdürdüğü grev 8 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti.