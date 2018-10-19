Türkiye'nin en uzun şehir için raylı ulaşımı olan İzmir Banliyösü'nde grev kapıda. İşveren ile Demiryol-İş Sendikası arasındaki toplu görüşmelerinin ardından arabulucu süreci sonuçsuz kaldı. Sendika 6 gün sonra hukuken greve gidecek.

40 istasyonda 138 km mesafede İzmirlilere ulaşım hizmeti veren kent içi banliyö sistemi olan İZBAN’da işçiler greve gidiyor.



İZBAN’da, makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olmak üzere toplam 338 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı.



2 yılı kapsayan ve 63 maddeden oluşan toplu iş sözleşmesi taslağında, taraflar 39 madde üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak ücret ile ilgili maddelerde uzlaşılamadı.



Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işverenin yeni bir ücret teklifi yapmadığını ve görüşmelerde bir yere varamadıklarını söyledi.



İşverenin, emekçilerin refah seviyesini, enflasyon karşısında korumak zorunda olduğunu vurgulayan Ervüz, sadece geçen aydan yüzde 9.20 kayıp var. Çalışanlar enflasyon altında eziliyor. Durum böyleyken kimse bizden bu sözleşmeye imza atmamızı beklemesin” diye konuştu.



İZBAN‘da 2016 yılında da grev kararı alınmış, 8 gün boyunca banliyö trenleri çalışma ve İzmir trafiği felç olmuştu.



HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

ulusal.com.tr

