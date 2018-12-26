İZBAN grevinin 16’ncı gününde işveren işçi ile temas kurdu. Zam oranına asgari ücret ayarlaması yaptığını açıklayan İZBAN yönetimi son teklifinin yüzde 26 olduğunu açıkladı. İşçi, giydirilmiş yüzde 26'lık zam teklifini kabul etmedi, "Greve devam" dedi.

Asgari ücret yüzde 26 artınca İZBAN yönetimi otomatik olarak teklifi yükseltti, ancak işçi “greve devam” dedi. İşçiler kamuoyuna yüzde 26 olarak açıklanan teklifin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



İZBAN’nın yüzde 50 ortağı CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da açıklama yaptı. Sendika kabul ederse grev bitecek, etmezse grev devam edecek dedi.



İşçi ile işveren arasındaki görüşme 7 saat sürdü. Demiryol-İş Sendikası son teklifi işçiye sordu. Ve Aziz Kocaoğlu’nun dediği oldu, işçi yapılan teklifi kabul etmedi.



İşçiler teklifi neden kabul etmediklerini Ulusal Kanal’a anlattı.



İZBAN işçileri sendikal hak olan “yol sürüş tazminatı ve vardiya tazminatının” teklifte yer almadığını vurguladı.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

