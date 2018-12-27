ZBAN'dan yapılan açıklamada, 17 gündür süren grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği ifade edildi.
Geri çekilen bu zam önerisiyle 2015'te işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücretin ayda 4 bin liranın üzerine çıkacağına işaret edilen açıklamada "Bu öneriyle 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının tüm hakları dahil ortalama net aylık gelirleri, makinistin 4 bin 152 lira, teknikerin 4 bin 136 lira, teknisyen 3 bin 988 lira, istasyon operatörünün 3 bin 820 lira, gişecinin 3 bin 773 lira, ofis personelinin 3 bin 694 lira olacaktı." denildi.
Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.
zmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde işveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı sonrası geri çekti.
ZBAN'dan yapılan açıklamada, 17 gündür süren grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği ifade edildi.