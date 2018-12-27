banner999
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
'Köprü geçiş cezalarına af' teklif kabul edildi
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
ABD Başkanı Trump'ın Irak'a ziyareti
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz
21.YY en önemli alanı Doğu Akdeniz

İZBAN'da yeni gelişme

zmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde işveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı sonrası geri çekti.

İZBAN'da yeni gelişme

ZBAN'dan yapılan açıklamada, 17 gündür süren grevin "hemen sonlandırılması" şartıyla ve ilk öneriye göre 4 puanlık artışla ortalama yüzde 26 zam önerisinde bulunulduğu ancak Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı verdiği ifade edildi.

Geri çekilen bu zam önerisiyle 2015'te işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücretin ayda 4 bin liranın üzerine çıkacağına işaret edilen açıklamada "Bu öneriyle 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının tüm hakları dahil ortalama net aylık gelirleri, makinistin 4 bin 152 lira, teknikerin 4 bin 136 lira, teknisyen 3 bin 988 lira, istasyon operatörünün 3 bin 820 lira, gişecinin 3 bin 773 lira, ofis personelinin 3 bin 694 lira olacaktı." denildi.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izban #grev
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.