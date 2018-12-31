342 İZBAN işçisi 2019’a grevde giriyor. 2018’in son gününde emekçilere yargıdan güzel bir haber daha geldi. İşveren, yargının grev kırıcılığını durduran kararına itirazı da olumsuz sonuçlandı.

İzmir 2019’a bu sloganlar giriyor. 10 Aralık’ta başlayan İZBAN grevi 22’nci gününde. 342 işçi 2018’e grevle veda ediyor. İzmir Metrosu’nda da Demir Yol-İş Sendikası grev aşamasında… Sendika ile İzmir Büyükşehir Belediyesi masada anlaşamadı, grev kaçınılmaz oldu.



İZBAN işvereni kanunen yasak olmasına rağmen trenleri taşeron makinistler marifetiyle çalıştırmıştı. Grevin 15. Günü yargı tren seferlerini durdurdu. İşçi 2018 bitmeden yargı zaferi kazanmıştı. Ancak işveren karara itiraz etti. Karşıyaka 1. İş Mahkemesi 2018’in son gününde itirazı değerlendirdi ve işçinin haklılığı bir kez daha tescilledi. Mahkeme işverenin trenler çalışsın Talebini reddetti.



342 işçi AKP ile CHP’nin siyasi yarışına malzeme ediliyor. Çünkü İZBANın yüzde 50’si Devlet Demir Yolları’nın yüzde 50’si de CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin.



İZBAN grevi ile ilgili son açıklama AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi.





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