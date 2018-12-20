İZBAN grevi 11’inci gününe girdi. Demiryol-İş Sendikası’nın, grev kırıcılığına karşı İş Mahkemesi’nde açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Hâkim bilirkişi incelemesi istedi. Yapılan incelemenin ardından mahkemenin grev kırıcılığı konusunda kararını gelecek hafta vermesi bekleniyor.

İzmir ulaşımının omurgasını oluşturan İZBAN’dan 342 işçinin grevi 11 günü geride bıraktı.



Greve rağmen işveren 10 Aralık’tan bu yana 7 taşeron makinistle trenler seferlerini devam ettiriyor.



Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, grev kırıcılığının tespiti için Karşıyaka 1. İş Mahkemesi’nde açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.



Demiryol-İş Sendikası avukatı Erol Özcan, treni kullananların taşeron işçi ve makinist olmadığını söyledi. Eğitmenlerin trenleri sürdüğünü belirten Özcan, bu durumun Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’na aykırı olduğunu vurguladı.



Trenlerin eğitmenler tarafından kullanıldığını kabul eden İZBAN avukatı Emre Limoncuoğlu da eğitmenlerin makinistlik görevi de olduğunu söyledi.



Duruşma sonrası Demiryol-İş Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Erol Özcan ve Şube Başkanı Hüseyin Ervüz Ulusal Kanal’a açıklama yaptı.



Avukat Özcan çalıştırılan taşeron makinist işçilerin kanuna aykırı olarak çalıştırıldığını söyledi.



Karşıyaka 1. İş Mahkemesi hakimi grev kırıcılığının tespiti için bilirkişi tayin etti. Bilirkişi heyeti, Çiğili depoda incelemeler yaptı. Mahkemenin kararını yarın vermesi bekleniyor.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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