İZBAN grevinde 12'nci güne gelindi. İşverenden ses yok ama işçisine destek çok. Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şube üyeleri grevde olan İZBAN işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

136 kilometre uzunluğundaki İzmir Banliyösü İZBAN’da grev 12. gününde. İşveren hala işçiyle temas kurmuş değil.



İşçiler kış mevsiminde greve devam ediyor. Emekçileri aynı kaderi paylaşan arkadaşları yalnız bırakmıyor.



Birleşik Metal İş Sendikası İzmir Şubesi 12 gündür grevde olan İZBAN İşçilerine destek verdi.



Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Ali Çeltek, İşçinin emeğini sömüren hangi parti olursa olsun hesap soracaklarını dile getirdi.



Demiryol-İş Sendikası Şube sekreteri İzzet Ceviz de İZBAN işçisini davasının ekmek davası olduğunu vurguladı.



Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı "İZBAN işçisi yüksek maaşlar alıyor” algısı yaratılmasını da eleştirdi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - KAMERA: AKIN KARA

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