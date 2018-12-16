İzmir’in toplu taşıma araçlarından İzmir Banliyösünde grev sürüyor. Tam 7 gün geçmesine rağmen İZBAN işvereninden yeni bir teklif gelmedi. İşçiler haklarını alana kadar mücadelede kararlı.

İZBAN işçileri grevin 7. gününü geride bırakıyor. İşveren hala yeni bir teklif sunmadı.



Aynı işyerinde aynı kaderi paylaşan işçiler grev alanında mutlu anlarında da birlikteler.



Grev alanında doğum günü kutlanan Mucahit Yavuz’un tek bir dileği var.



İşçiler zor hava koşullarına rağmen haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.



Alsancak esnafı ilk günden bu yana grevde olan işçilere yemek yardımına devam ediyor.



İZBAN çalışanlarına destek veren sadece esnaf değil. İşçilerin eşleri ve çocukları da grev alanında.



Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam eden İzmir Metrosunda da uyuşmazlık devam ediyor.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

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