İzmir toplu ulaşımında, İZBAN grevi nedeniyle sıkıntılı günler yaşanıyor. Sosyal medyada grevin sorumlusu 342 işçiymiş gibi paylaşımlar yapılıyor. İşçilerin 3 bin 500 lira seviyesindeki maaşı beğenmedikleri propagandası yayılıyor. Algı operasyonuna karşı da mücadele veren işçiler bordrolardan oluşan dev bir pankartla aldıkları maaşları İzmirlilerle paylaştı.

İZBAN grevinde bir yandan işçinin direnci test ediliyor, diğer yandan da İzmirlinin oklarını 342 işçinin üzerine çekiliyor.



Toplu taşımada grev nedeniyle yaşanan sorunlar çözülemedi. Hem İZBAN yönetiminin hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun açıklamaları grevdeki işçilerin hedef tahtasına konulmasına neden oldu.



Emekçiler, sosyal medyadaki “3 bin 500 lira maaş almalarına rağmen grev yapıyorlar” algısına yanıt verdi.



Alsancak Garına asılan dev bordrolar vatandaşların da dikkatini çekiyor.



İZBAN’da greve çıkan üniversite mezunu işçilerin aldığı ücretler içler acısı.



İşçiler net maaşlarına yüzde 28 zam yapılmasını istiyor. Ancak İZBAN’ın ortakları Devlet Demir Yolları ile CHP’li belediye işçiye ortalama yüzde 17 zam öneriyor.







HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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