İZBAN grevi ikinci gününde… İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütün önlemlerine ve grev kırıcılığına rağmen İzmir’de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Halk işçilerin yanında. Grevin ikinci günü söz sırası işçilerin. İşte ikinci günden yansıyanlar.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aylar sürdü ancak sonuç çıkmadı. İşçiler de son seçeneği son gün devreye soktu ve İZBAN’da grev başladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu yaşanmaması için Metro, Tramvay sürelerini kısalttı, otobüs ve vapurlarda ek seferler düzenledi. Ne önlemler ne de grev kırıcılığı trafikteki yığılmayı önledi.



İZBAN ile şehrin dışına çıkan yurttaşlar bir an evvel işçi ile işverenin uzlaşmasını istiyor.



İşçileri en fazla düşündüren enflasyon rakamları. Kasım ayında gerileme oldu ancak 2019 ilk çeyreğinde maaşlarının erimesinden endişeliler. İZBAN çalışanlarının çoğunun da kredi borcu var.



Kimi artan fiyatlar karşısında çocuğunu okuldan almış. Kimi ise evlenmek istiyor ama aldığı maaş evlilik alışverişine yetmiyor.



İşçiler yaşadıkları geçim sıkıntısını Ulusal Kanal’a anlattı.



İşçiler haklarını alana kadar greve devam etmekte kararlı.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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