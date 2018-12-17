İZBAN grevinde 8. Gün geride kaldı. İşveren hala yeni bir teklif sunmadı. İZBAN’da yetkili olan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube başkanı Hüseyin Ervüz gelinen son noktayı Ulusal Kanal’a anlattı. Ervüz yaptığı açıklamada işveren işçiye vereceği 1 yıllık zammı İZBAN grevinde uzlaşmayarak 8 günde kaybetti dedi. Ervüz toplu iş sözleşmesi süren İzmir Metrosunda da uzlaşmanın sağlanamadığını dile getirdi.

Demiryol – İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz’ün dediği gibi İZBAN işvereni işçiye vereceği 1 yıllık zammı 8 günde kaybetti.



İzmir Banliyösü İZBAN’da grev 8 gününde. İşveren hala yeni bir teklif sunmadı. İZBAN işletmesinin 8 günlük kaybını Demiryol - İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ulusal Kanal’a anlattı.



İZBAN işçilerini CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Doktor Canan Arıtman ziyaret etti.



Ziyaret’de Ervüz Kılıçdaroğlunun asgari ücret açıklamasını hatırlattı.



İşverenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu İzmir Metrosu toplu iş sözleşmesinde de uzlaşma sağlanamadı.



İzmir Metrosunda 19 yıldır çalışan ve Demiryol-İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Celal Dağaşan 90 gündür devam eden toplu iş sözleşmesi şuana kadar maddi konularda anlaşma sağlanamadığını dile getirdi.



Dağaşan İzmir Metrosunda işverenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlattı ve İZBAN işçilerinden farklı olmadıklarını vurguladı.



Aldığı maaş bordosunu Ulusal Kanal’a gösteren Dağaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.



İşçinin enflasyon oranında zam istediği, işverenin yüzde 14 buçuk zam verdiği İzmir Metrosunda uzlaşma sağlanmazsa grev kapıda.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr