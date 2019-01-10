Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Türkiye Gazeteciler Sendikası'nı ziyaret etti. Gündeminde iki konu vardı: İZBAN grevi ve Tank palet fabrikasının özelleştirilme girişimi. Atalay, özelleştirmenin Türkiye'ye hayır getirmediğini hatırlattı. İZBAN ile ilgili yorumu ise, AKP ve CHP grev karşıtlığında buluştu, oldu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Türkiye Gazeteciler Sendikası'nı ziyaret etti. Gündemdeki İZBAN greviyle ilgili konuşan Ergun Atalay, AKP ve CHP'nin grev karşıtlığında bir araya geldiğini ifade etti.



Atalay, stratejik önemi büyük olan Sakarya'da Tank palet fabrikasını özelleştirme girişimiyle ilgili de konuştu. Atalay, 40 yıldır özelleştirmeden "hayır görmedik" dedi. Sendika Başkanı, "Türk-İş bu işin karşısında" vurgusu yaptı.



Türkiye Gazeteciler Sendikasında basın mensuplarının 10 Ocak Çalışanlar Günü'nü kutlayan Ergun Atalay, basın sektöründeki sorunlara da değindi



Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da gazetecilerin çalışma koşullarına dikkat çekti.



Atalay, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle haberi takip eden basın mensuplarına kalem hediye etti.





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