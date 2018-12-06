Devlet Demir Yolları ile Demiryol-İş Sendikası arasındaki İZBAN grevi öncesi yapılan görüşmede, işveren teklif sunmadı. İzmir trafiğini kilitleyecek greve 4 gün kaldı.

136 kilometre uzunluğundaki İzmir Banliyösü’nde 4 gün sonra grev başlayacak. 10 Aralık Pazartesi sabahı trenler kalkmayacak.



Grevin başlamasına kısa süre kala "sorunu TCDD çözsün" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Ankara gitti. Kocaoğlu, Ankara’da Devlet Demir Yolları Genel Müdürü İsa Apaydın ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Demiryol-İş Sendikası Başkanı Hüseyin Ervüz Ankara’ya çağrıldı.



Ulusal Kanal’a konuşan Ervüz, “Yapılan toplantıya Aziz Kocaoğlu’nun katılmadı. Görüşmeyi İZBAN Genel Müdürü ile yaptık. Müzakere uzun sürdü ancak işveren bir teklif sunmadı" dedi.



Hem Demiryol-İş Sendikası yönetimi hem de İZBAN yönetimi İzmir'e döndü.



İzmir’in toplu ulaşımdaki ana omurgası olan İZBAN’da, TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortaklığı bulunuyor. İZBAN işçileri enflasyon oranında bir zam istiyor. Ancak işveren her şey dahil yüzde 12 ila 15 arasında bir zam öneriyor.



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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