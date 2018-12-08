İzmir trafiğini kilitleyecek İZBAN grevine saatler kaldı. İşveren zam teklifini artırdı, ancak işçi enflasyonun çok altında olan bu öneriyi de kabul etmedi. İZBAN işçileri, İzmirliler pazartesi uyanmadan grev pankartını iş yerine asacak.

İzmir'de toplu ulaşımın ana omurgası olan İzmir Banliyösü'ne pazartesi sabah işçiler, "bu iş yerinde grev vardır" pankartını asacak.



Greve saatler kala işveren sözlü olarak zam teklifini yüzde 16 ile yüzde 19 seviyesine çıkardı. Demiryol-İş Sendikası teklifi işçiye sordu. 320 emekçi, işverenin teklifini reddetti. Çünkü işçi, enflasyonun altında ezilmek istemiyor. Bu gelişmenin ardından Demiryol-İş Sendikası 10 saat süren bir toplantı yaptı. Ve İZBAN grevinin strateji ve planını belirledi.



Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz planı Ulusal Kanal'a anlattı. İşçiler sabaha karşı 4 sularında grev pankartlarını alarak Çiğli'deki depoya ve Alsancak Garı'na gidecek. Saat 5’te "bu iş yerinde grev var" yazılı pankart asılacak. Grev gözcüleri nöbete başlayacak ve 5'i 20 geçe olan, ilk banliyö tren seferleri başlatılmayacak.



Saat 10'da da greve başlayan 342 İZBAN işçisi Alsancak Garı'nda basın açıklaması yapa cak.



Grev yerel seçim öncesi başlayacak. İZBAN'ın yüzde 50 ortağı CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi... Belediye "bu grevin CHP ile alakası yok" diyor. Aziz Kocaoğlu, "bu kez grevi de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları çözsün" yaklaşımı içinde. Ancak TCDD'nin tek başına karar verme yetkisi yok.



İZBAN'ın yanı sıra, tamamı İzmir Büyükşehir Belediye'ne ait olan İzmir Metrosu'nda da toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Belediye yüzde 10 olan teklifi ikramiye dâhil yüzde 14'e çıkardı. Ancak emekçiler bu teklifi de yeterli bulmuyor. İzmir Metro çalışanları İstanbul ve Bursa'daki metro işçilerine göre daha düşük bir ücret alıyor.



İzmir'de geçen yıl da İZBAN işçileri greve çıkmıştı, trafik felç olmuştu. 8 günün ardından İZBAN yönetimi geri adım atmış ve emekçi başarı ile grevden çıkmıştı.



HABER: UFUK AKKAYA

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