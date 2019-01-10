banner1002
Yıldırım Koç’tan Türk İş’e çağrı
Yıldırım Koç’tan Türk İş’e çağrı
Milli yazılım Link-M'den ilk mesaj:
Milli yazılım Link-M'den ilk mesaj:
'Hükümet reddettiği krizin varlığını kabullendi'
'Hükümet reddettiği krizin varlığını kabullendi'
ABD'den kafa karıştıran 'Suriye' açıklaması
ABD'den kafa karıştıran 'Suriye' açıklaması

İZBAN grevinin ertelenmesine tepki

Hükümetin İZBAN grevini kararnameyle ertelemesine tepkiler sürüyor. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, AKP’nin bir ertelemeden ziyade işçinin grev hakkını yasakladığını belirtti. Küçükosmanoğlu, Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko'nun da yasaklamaya çanak tuttuğunu söyledi.

İZBAN grevinin ertelenmesine tepki

Haklı bir grevin kararnameyle  ertelenmesine tepkiler sürüyor.

Demiryol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İzban’da toplusözleşme sürecinde yaşanan anlaşmazlık sonucu işçiler 10 Aralık’ta greve çıktı.

Ancak grev Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 60 gün ertelendi.

CHP İzmir Milletvekili eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko da işçilerin aleyhine bir açıklama yapmıştı.

İZBAN grevinin ertelenmesine ve Kani Beko’nun açıklamalarına ise bir tepki de Nakliyat-İş Sendikası’ndan geldi. Nakliyat İş, Kani Beko’nun daha önce genel başkanlığını yaptığı DİSK’e bağlı bir sendika…

Ulusal Kanal'a konuşan Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, AKP'nin ertelemekten ziyade bir grev yasağı getirdiğini belirtti. Bu sürece CHP'li isimlerin de çanak tuttuğunu söyledi.



HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izban #Aziz Kocaoğlu #chp #kani beko
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.