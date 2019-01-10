Hükümetin İZBAN grevini kararnameyle ertelemesine tepkiler sürüyor. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, AKP’nin bir ertelemeden ziyade işçinin grev hakkını yasakladığını belirtti. Küçükosmanoğlu, Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP Milletvekili Kani Beko'nun da yasaklamaya çanak tuttuğunu söyledi.

Haklı bir grevin kararnameyle ertelenmesine tepkiler sürüyor.



Demiryol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İzban’da toplusözleşme sürecinde yaşanan anlaşmazlık sonucu işçiler 10 Aralık’ta greve çıktı.



Ancak grev Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 60 gün ertelendi.



CHP İzmir Milletvekili eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko da işçilerin aleyhine bir açıklama yapmıştı.



İZBAN grevinin ertelenmesine ve Kani Beko’nun açıklamalarına ise bir tepki de Nakliyat-İş Sendikası’ndan geldi. Nakliyat İş, Kani Beko’nun daha önce genel başkanlığını yaptığı DİSK’e bağlı bir sendika…



Ulusal Kanal'a konuşan Sendika Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, AKP'nin ertelemekten ziyade bir grev yasağı getirdiğini belirtti. Bu sürece CHP'li isimlerin de çanak tuttuğunu söyledi.







HABER: TANSEV KARA

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