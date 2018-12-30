İZBAN işçileri yeni yıla dayanışmayla giriyor. Toplu iş sözleşmesi imzalanmayan İzmir Metro çalışanları, işverenlerinin hediye ettiği yılbaşı paketlerini direnişteki İZBAN emekçileriyle paylaştı. İşçiler hep bir ağızdan "İZBAN-Metro elele gene greve" sloganları attı.

Grevdeki işçiler birlik mesajını "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" marşıyla dile getirdi.



Yeni yıla saatler kala İZBAN grevine önemli bir destek İzmir Metro çalışanlarından geldi. İşverenin hediye ettiği yılbaşı paketini grevdeki İZBAN işçileriyle paylaştı.



Hediye paketlerini sunan çalışanlar adına İzmir Metro Demiryol İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Celal Dağaşan Ulusal kanal’a anlattı.



İşçiler Alsancak istasyonuna masaları kurdu ikramları hazırladı ve kutlama başladı.



Yapılan kutlamaya emekçiler aileleriyle beraber katıldı.



İşçilerin yeni yıl mesajı belliydi. Bir an evel işlerine kavuşmak. Emekçilerin “İZBAN Metro ele ele genel greve" sloganı dikkat çekti.



Demiryol İş Sendikası başkanı Hüseyin Ervüz Ulusal Kanal’a açıklamalar yaptı ve yeni yıl mesajını bildirdi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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