banner1002
Yıldırım Koç’tan Türk İş’e çağrı
Yıldırım Koç’tan Türk İş’e çağrı
Milli yazılım Link-M'den ilk mesaj:
Milli yazılım Link-M'den ilk mesaj:
'Hükümet reddettiği krizin varlığını kabullendi'
'Hükümet reddettiği krizin varlığını kabullendi'
ABD'den kafa karıştıran 'Suriye' açıklaması
ABD'den kafa karıştıran 'Suriye' açıklaması

İZBAN işçisine saldırı girişimi

Grev ertelendi ama İzmir’in gündeminden İZBAN düşmedi. Seferlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular, işçileri hedef alarak saldırı girişimde bulundu.

İZBAN işçisine saldırı girişimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İZBAN grevi ertelendi. Ancak İzmir’deki tartışma bitmedi.

İZBAN’da yaşanan aksaklıklar nedeniyle iş başı yapan işçiler, kimi yolcuların sözlü ve fiziksel şiddetine uğradı.

Devlet Demiryolları Çiğli-Menemen hattındaki rayları kaldırdı. Ancak “işçiler sabotaj yapıyor” söylemi yayıldı.

Demiryol – İş Sendikası İZBAN İşyeri Baş Temsilcisi Ahmet Güler, emekçilerin yaşadığı sorunları anlattı.

Güler, AKP ve CHP’nin el ele verip işçinin hak arayışını engellediğini vurguladı.

İZBAN’da makinist olarak çalışan Ahmet Güler, Ulusal Kanal’a yayınları nedeniyle teşekkür etti.



HABER: UFUK AKKAYA 
KAMERAMAN: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr

 

Etiketler; #izban #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.