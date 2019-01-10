Grev ertelendi ama İzmir’in gündeminden İZBAN düşmedi. Seferlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular, işçileri hedef alarak saldırı girişimde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İZBAN grevi ertelendi. Ancak İzmir’deki tartışma bitmedi.



İZBAN’da yaşanan aksaklıklar nedeniyle iş başı yapan işçiler, kimi yolcuların sözlü ve fiziksel şiddetine uğradı.



Devlet Demiryolları Çiğli-Menemen hattındaki rayları kaldırdı. Ancak “işçiler sabotaj yapıyor” söylemi yayıldı.



Demiryol – İş Sendikası İZBAN İşyeri Baş Temsilcisi Ahmet Güler, emekçilerin yaşadığı sorunları anlattı.



Güler, AKP ve CHP’nin el ele verip işçinin hak arayışını engellediğini vurguladı.



İZBAN’da makinist olarak çalışan Ahmet Güler, Ulusal Kanal’a yayınları nedeniyle teşekkür etti.







HABER: UFUK AKKAYA

KAMERAMAN: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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