İzmir ulaşımının omurgası olan İzmir Banliyösünde grev kararı 1 hafta daha ertelendi. Arabulucu raporu yazmak için 1 hafta ek süre istedi. Demiryol-İş Sendikası İzmirlilerin mağdur olmasını istemiyor. Bu nedenle grev kararını aldıktan sonra da masada çözüm için çalışacak.

İzmir’de toplu ulaşımın ana aksını oluşturan 180 kilometrelik İZBAN’da grev için geri sayım başladı. 338 işçinin çalıştığı İzmir Banliyösünde iş veren ile sendika arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Arabulucu raporunu tamamlamak için 1 hafta ek süre aldı.



İşveren ile zam oranında anlaşamadıklarını belirten Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, taleplerini sıraladı.



Arabulucu raporu tamamlanır tamamlanmaz, sendika 6 gün için zorunlu olarak grev kararı alacak. Ancak sendika uygulama için bir süre bekleyecek.



Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalınca hem sendikacılar hem de işçiler sakal uzattı. Sözleşme imzalanana kadar da berbere gitmeyecekler.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro ve Tramvay’da da toplu iş sözleşme görüşmeleri devam ediyor.



Sendika ve işçiler İzmirlileri mağdur olmaması için masada çözümden yana.





KAMERAMAN: AKIN KARA - HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

ulusal.com.tr