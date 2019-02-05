İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ'de yaşanan toplu sözleşme çıkmazı üçüncü ayına girdi

Belediye, toplu iş sözleşmesini imzalanmadığı için 5 bin işçi 3 aydır maaş zammı olmadan çalışıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi önce Metro'da, ardından AKP ile birlikte İZBAN'da toplu iş sözleşmesi imzaladı. 5 bin işçinin çalıştığı İZENERJİ şirketini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde görüşme süreci tıkandı.



Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş'in yetkisine itiraz etti ve yargı süreci başladı. Emekçiler, belediye önünde eylem yapmış ve polis müdahalesine maruz kalmışlardı.



Tepkiler üzerine belediye mahkemeye yaptığı başvuruyu çekti. Ancak bu gelişmeye rağmen toplu sözleşme görüşmeleri başlamadı. 5 bin işçi 3 aydır mağur ediliyor. İşçiler zamlı maaşlarını alamıyorlar.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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