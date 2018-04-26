İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde çalışan 5 bin 500 işçi greve çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, belediyenin yüzde 6,5 ile 8 arasındaki zam ısrarı nedeniyle uyuşmazlıkla sonuçlandı. Belediye-İş Sendikası İzmir 2, 3 ve 6 No'lu Şubeler; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU, İZBETON, İZULAŞ ve İZBELCOM şirketlerinde greve çıkma kararı aldı. Belediye ve dört şirkette çalışan 5 bin 500 işçinin çıkması beklenen grev uygulama kararının önümüzdeki günlerde alınacağı öğrenildi. Aydınlık'tan Emrah Taştan'ın haberine göre, Belediye-İş Sendikası, süreçle ilgili gelişmeleri yarın sabah saat 10.00'da sendika binasında yapılacak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak.



"6 oturum ve 3 arabulucu görüşmesinde karşı taraftan bir adım gelmedi”

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, grev sürecine ilişkin Aydınlık'a bilgi verdi. Şanlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon yüzde 10,8 olmasına rağmen, yüzde 6,5 ile 8 arasında değişen oranlarda zam önerdiğini kaydetti. Şanlı, “Sendika olarak ücret ve sosyal haklarda yüzde 25 zam talep ettik. Belediye yöneticileri ise ilk görüşmeden bu yana yüzde 8 ısrarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir, İZSU, İZBELCOM ve İZBETON'da yüzde 8, İZULAŞ'ta ise yüzde 6,5 zam öneriyorlar. Bu oranlar kabul edilebilir değil. Biz son oturumlarda teklifimizi yüzde 14-15'lere kadar çektik ama 6 oturum ve 3 arabulucu görüşmesinde karşı taraftan bir adım gelmedi” diye konuştu.



ESHOT'ta kadro tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde bir de ESHOT tartışması yaşanıyor. ESHOT'taki kadrolu işçilerin bir kısmını işten çıkaran belediye yönetimi bir grup işçiyi de İtfaiye ve Mezarlıklar Müdürlüğü'ne kaydırmıştı. Belediye-İş ile yürütülen toplu sözleşme sürecinde, belediye taslaktan ESHOT'un çıkartılmasını talep etti. Sendika yöneticileri ise kadro ve muvazaa davaları açan ESHOT işçilerinin davalarının düşeceği gerekçesiyle bu talebi kabul etmedi. Bu nedenle, İBB toplu sözleşmesinde dört oturumda bir madde bile geçmedi. Şanlı, “ESHOT'un sözleşmeden sözleşmeden kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kabul edersek, ESHOT'tan geçirilen arkadaşların kadro ve muvazaa davaları düşmüş olacak” dedi.





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