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İzmir'de 1 Mayıs hazırlıkları

Sendikalar 1 Mayıs için sahaya indi. İzmir'de sendikalar, halkı Türk Bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı'na çağırdı.

İzmir'de 1 Mayıs hazırlıkları

Özelleştirme, taşeronlaşma ve kıdem tazminatı... Emekçiler bu üç başlıkta 1 Mayıs'a gidiyor.

İş yerlerinde 1 Mayıs hazırlıkları devam ederken sendikalar halkın karşısına çıktı. İzmir'de 1 Mayıs tertip komitesi Kemeraltı Çarşısı'nda bildiri dağıttı. İzmirliler Gündoğdu Meydanı'na çağrıldı.

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, 1 Mayıs'ın gündemini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Türk-İş, İzmirlileri Türk Bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı'na çağırdı.  

Türk-İş ve bağlı sendikalar olarak Alsancak Liman yönünde saat 11.00'de toplanarak, kortej oluşturacak. Liman korteji 13.00'te meydana girecek ve saat 14.00'te miting başlayacak.


HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izmir #1 mayıs
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