Türkiye, 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Sendikalardan sonra siyasi partiler de 1 Mayıs günü nerede olacaklarını açıklıyor. Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalara katılacak. Vatan Partisi Antalya'da İstiklal marşının çıkarıldığı bir protokolde yer almayacaklarını açıkladı.

Emek cephesi kıdem tazminatının fona devredilmesi, krize, işsizliğe karşı 1 Mayıs’ta meydanlara çıkacak. İzmir’deki adres Gündoğdu Meydanı olacak. Tertip Komitesi Kemeraltı Çarşısı’nda bildiri dağıttı, İzmirlileri 1 Mayıs Mitingine davet etti.



Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, 1 Mayıs’ta çalışma hayatında yaşanan sorunları dile getireceklerini söyledi.



Sendikalar, partiler ve meslek örgütleri Basmane ve Liman’da toplanarak, iki koldan Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. 1 Mayıs kutlaması saat 14.00’te başlayacak.



Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı da 1 Mayıs programını açıkladı.



1 Mayıs tertip komitesine, kutlamada İstiklal Marşı'nın okunması için uyarı mektubu gönderildi.İl Başkanı Rıza Türkmendağ, 1 Mayıs tertip komitesinde yer alan Türk-İş ve Birleşik Kamu-İş'e çağrıda bulundu.



Türkmendağ, İstiklal Marşı'nın okunmayacağı kutlamaya katılmayacaklarını ve kendi programlarını yapacaklarını ilan etti.



Vatan Partisi Hatay İl Başkanlığı, 1 Mayıs öncesi Özçelik İş Sendikasını ziyaret etti.



Vatan Partisi heyetini Özçelik İş Sendikası İskenderun Şubesi Başkanı Mehmet Güngör karşıladı.



Güngör, kıdem tazminatının kırmızı çizgileri olduğunu ve mücadele alanlara inmekten çekinmeyeceklerini vurguladı.



Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik İş Sendikası bu yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramını bu yıl Şanlıurfa'da kutluyacak.





ulusal.com.tr