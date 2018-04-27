İzmir'de binlerce üyesi bulunan Belediye-iş Sendikası'nda grev sesleri yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, ESHOT, İZBETON, İZULAŞ ve İZBELCOM'da toplu sözleşme süreci tıkandı. Yıllık yüzde 8'lik ücret zammını kabul etmeyen sendika temsilcileri iş verene bir kez daha seslendi.

Toplu sözleşme süreci tıkandı.. Grev sinyalleri verilmeye başlandı.



Belediye-iş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, ESHOT, İZBETON, İZULAŞ ve İZBELCOM'da 2018-2020 toplu işsözleşmesi sürecinden sonuç alınamadı.



İşverenin yüzde 8'lik artışını kabul etmeyen sendika yöneticileri belediye de çalışan emekçilerin huzursuz olduğunu söyledi..



Belediye İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na seslendi.





HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

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