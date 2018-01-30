Çiğli ilçesinde üzerlerine inşaat iskelesi düşen işçilerden biri öldü, biri yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir inşaatta üzerlerine iskele düşen işçilerden biri öldü, biri yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 8709 Sokak'taki bir inşaatın dış cephesinde çalışan işçiler, iskele kurmak için çalışma başlattı.



Kurulum sırasında çöken iskelenin altında kalan işçilerden İsmail Ateşçi (53) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Erdoğan Şahin ise 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.