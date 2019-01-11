İzmir'de sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi ve yetki anlaşması sağlayamayan Genel-İş üyesi işçileri yürüyüş yapmak istedi. Polis işçilere cop ve biber gazı ile müdahale etti. 4 işçi yaralandı, 15 işçi gözaltına alındı.

Son günlerde tansiyonun yüksek olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yürümek isteyen işçilere polis izin vermedi, arbede yaşandı.



İZBAN işçilerinden sonra İZENERJİ işçileri "zam" talebi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile masaya oturdu.



Genel-İş Sendikası üyesi işçiler Büyükşehir yönetimi ile toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube’nin yetkisine itiraz etmesi de işçilerin sabrını taşırdı.



Uzun yıllardır taşeron olarak çalıştıkları İZENERJİ'de yeni düzenleme ile kadroya geçen işçiler, Kocaoğlu yönetimine tepki göstermek için toplandı. Konak’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapılmak için harekete geçti.



İşçiler "Toplu sözleşme hakkımızı gasbettirmeyeceğiz" pankartı ile başkanlık girişi önüne doğru yürüdü.



Polis işçilerin açıklama yapmasına izin vermedi. Tartışma arbedeye dönüştü. İşçilere cop ve biber gazı ile müdahele edildi.



4 işçi yaralandı hastaneye kaldırıldı. Bazı yaralı işçiler belediye binasında ayakta tedavi edildi. Olayda çok sayıda işçi de gözaltına alındı.



Müdahele sonrasında Genel-İş iş bırakma kararı aldı. ESHOT otobüsleri 1 saat boyunca çalışmadı.



İş bırakan işçiler belediye binası önüne geldi. İZENERJİ'nin yetkisine yapılan itiraz geri çekilmez ise işçiler pazartesi gününden itibaren her gün iki saat iş yavaşlatma eylemi yapma kararı aldı. 17 Ocak Perşembe günü de yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.





ulusal.com.tr