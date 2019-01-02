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İzmir Metro'da grev göründü

İZBAN grevi sürerken bir grev haberi de İzmir Metrosu ve tramvayından geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işveren olduğu İzmir Metrosu’nda toplu iş sözleşmesi tıkandı. Arabulucu görüşmeleri de olumsuz sonuçlandı. 60 gün içinde Metro’da da işçiler grev pankartını asacak.

İzmir Metro'da grev göründü

136 kilometrelik İzmir Banliyösünde grev 1 aya yaklaştı. İZBAN’a Metro ve tramvaylar da eklenecek.

Günlük 500 bin yolcunun taşındığı İzmir Metro ve tramvayında grev süreci başladı.

Grev sürecinde gelinen son noktayı Demiryol İş Sendikası Başkanı Hüseyin Ervüz, Ulusal Kanal’a anlattı.

Türk-İş Bölge 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, İZBAN ve Metro’da masada anlaşamamanın nedeninin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olduğunu söyledi.

İZBAN greviyle ulaşımda büyük sıkıntı çeken İzmirliler grevin Metroya sıçramadan endişeli.


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izban #izmir metro
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