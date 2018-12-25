Yargının grev kırıcılığına karşı aldığı kararla İZBAN seferleri iptal edildi, İzmir trafiği alt üst oldu. İzmirliler 20 dakikada gittiği işlerine en az 60 dakikada gidebildi. Ulusal Kanal'a konuşan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İZBAN’ın teklifinin asgari ücretin altında kaldığını söyledi.

342 İZBAN işçisinin yüzü güldü. 15 gündür grevde olan işçiler, yargı kararını İzmir Marşı ile kutladılar.



İşçinin sevincinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBAN yönetimi tren seferlerinin yapılmayacağını duyurdu. Taşeron makinistler marifetiyle seyrek de olsa yapılan seferler sona erdi.



Belediyenin 15 gündür aldığı tedbirler de fayda etmedi. İzmir trafiği bugün kilitlendi. Metro, tramvay ve otobüslerde yığılma oldu. Yoğun trafik nedeniyle otobüs seferleri aksadı, yurttaşlar 20 dakikada gittiği noktalara bir saatte ulaşabildi.



Hem İzmir trafiği hem de İZBAN işçilerine destek ziyaretleri toğunlaştı. Cumhuriyet Kadınları Derneği işçinin yanında yer aldı ve emekçilerin çocuklarına kitap hediye etti.



Ulusal Kanal’a konuşan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, 2 bin 20 lira olarak açıklanan asgari ücrete dikkat çekti. İZBAN’ın teklifinin asgari ücretin altında kaldığını söyledi.



Yargının grev kırıcılığını mahkûm etmesi, asgari ücretin açıklanması ve İzmir Metrosu’nda da grev aşamasına gelmesi İZBAN işçisinin umudunu yükseltti.







HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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