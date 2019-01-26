İZOCAM'da grev 9'uncu gününde sürüyor. Kristal-iş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, İZOCAM'ın Mersin'deki fabrikasında grev çadırını ziyaret etti

Kristal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu İZOCAM'ın Kocaeli ve Mersin'deki fabrikalarında 180 işçinin başlattığı grev 1 haftayı geride bıraktı.



Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, İZOCAM'ın, Tarsus'ta bulunan Camyünü Üretim Tesisi'nde grevdeki işçilerle biraraya geldi.



İşçilerle bir süre sohbet eden Çetintaş, daha sonra basın açıklaması yaparak işverene seslendi.



İşçilerin aileleri ve çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi de grev alanındaydı.



ulusal.com.tr

