Kristal-İş, toplu sözleşmede uzlaşamadığı İZOCAM'ın Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus tesislerinde greve başladı. İZOCAM işçileri bu sabah fabrikalara grev pankartını astı. Krital-İş üyesi işçilerin talepleri maaşlarına zam ve sendikalı oldukları gerekçesi ile çıkarılan arkadaşlarının yeniden mesai yapmasını istiyor.

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Kocaeli ve Mersin fabrikalarına grev pankartı asıldı. Ücretlerine zam isteyen ve sendikalı oldukları için işten çıkarılan arkadaşlarının iadesini isteyen işçiler greve başladı.



Türk-İş'e bağlı Kristal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada toplu sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.



Greve giden süreç 4 yıl öncesine dayanıyor. İzocam’ın Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus’taki tesislerinde 2014 yılında örgütlenen sendikanın yetkisine işveren itiraz etti. İşverenin itirazı mahkemeden döndü.



Fabrika yetki sürecini dört yıl geciktirsede işçiler sendikal mücadeleden vazgeçmedi. Fabrika yönetimi Kristal-İş ile masaya oturdu.



Sendika öncelikle sendikal örgütlenme gerekçesi ile işten çıkarılan işçilerin iadesini istedi. Toplu sözleşme görüşmeleri sıra ücrete gelince tıkandı.



Toplu sözleşme masasında uzlaşı çıkmadı, Kristal-İş grev kararı aldı. İzocam’ın Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus’taki fabrikalarında grev başladı.



Sendikadan yapılan açıklamada, 10-15 yıllık kıdeme sahip işçilerin asgari ücret ile çalışmaya zorlandığı, ekonomik krizin faturasının işçilere kesildiği vurgulandı.



Açıklamada "İşveren tarafından sendikamıza resmi olarak yapılmış olan ücret zammı teklifi bile birkaç gün sonra geri çekildi” ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr