Bir milyon taşeron işçisinin yaptığı kadro başvuruları sonuçlandı. Çok sayıda işçi kadroya alınmadı. Günlerce eylem yapan 2 bin 321 taşeron işçisi ile İETT’de çalışan 887 kişinin başvurusu reddedildi. İtiraz için son gün de 23 Şubat.





İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri'nde çalışan ve kadro bekleyen 2 bin 321 taşeron işçisi ile İETT’de çalışan 887 kişinin başvurusu reddedildi.



Türkiye'de 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin Ocak ayında yaptığı kadro başvuruların sonuçları açıklandı. Kadro için başvuru yapanlar arasında sayıları 5 bini aşan İSKİ çalışanları da vardı.



İSKİ'de çalışan taşeron işçilerin 3 bin 18'inin kadro başvurusu kabul edildi . 2 bin 321 kişinin başvurusu da reddedildi.



İETT'nin internet sitesinde açıkladığı listeye göre de 901 taşeron işçinin kadro başvurusu kabul edilirken 887 kişinin başvurusu kabul edilmedi.



Başvurusu reddedilen taşeron işçilerin 23 Şubat günü mesai bitimine kadar İstanbul Valiliğine iletilmek üzere kurumlarına itiraz başvurusu yapabilecek.







ulusal.com.tr Günlerce kadro beklediler. Sonuçlar açıklanınca da isimlerini listede göremediler.İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri'nde çalışan ve kadro bekleyen 2 bin 321 taşeron işçisi ile İETT’de çalışan 887 kişinin başvurusu reddedildi.Türkiye'de 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin Ocak ayında yaptığı kadro başvuruların sonuçları açıklandı. Kadro için başvuru yapanlar arasında sayıları 5 bini aşan İSKİ çalışanları da vardı.İSKİ'de çalışan taşeron işçilerin 3 bin 18'inin kadro başvurusu kabul edildi . 2 bin 321 kişinin başvurusu da reddedildi.İETT'nin internet sitesinde açıkladığı listeye göre de 901 taşeron işçinin kadro başvurusu kabul edilirken 887 kişinin başvurusu kabul edilmedi.Başvurusu reddedilen taşeron işçilerin 23 Şubat günü mesai bitimine kadar İstanbul Valiliğine iletilmek üzere kurumlarına itiraz başvurusu yapabilecek.