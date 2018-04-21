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Kadro denildi, haklar verilmedi

Hükümetin oy kazanmaya dönük hamlelerinden olan taşeron işçilere kadro düzenlemesi seçim tarihinin netleşmesiyle yeniden gündeme geldi. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, kadroya geçirilen işçilerinin grev ve toplu sözleşme haklarının elinden alındığını söyledi. Koç "İşçi 24 Haziran’da buna göre tavır belirlemeli" dedi.

AKP, 800 bin işçiyi kadroya geçirdi. Ancak işçilerin haklarını vermedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, 696 sayılı kararname ile kadroya alınan alt işveren işçilerinin haklarının gasp edildiğini söyledi.

Yeni uygulamada işçiyi enflasyondan koruyacak bir düzenlemenin olmadığına dikkat çeken Koç, 2020'ye kadar enflasyon oranlarına bakılmaksızın işçinin zam alacağını ifade etti.

İşçilerin grev başta olmak üzere toplu sözleşme haklarının da elinden alındığını belirten Koç, işçilere 24 Haziran çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr
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