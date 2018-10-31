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Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük: Mustafa Arslan hayatını kaybetti

Elbistan ilçesindeki Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük: Mustafa Arslan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Kömür Sahası'nda özel bir işletmeye ait bölümde toprak alımı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altında kaldı.

İşçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine, tedbir amaçlı AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bu arada, ekiplerin yaptığı arama sonucu, toprak altında başka bir işçinin bulunmadığı belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş
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