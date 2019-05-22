Kale Kayış patronu, işçileri darp etti. Petrol İş Sendikasına üye emekçiler yaklaşık 80 gündür direnişteydi. Fabrika Sahibi Faruk Dağlı ile görüşmek istediler. İşveren ise yanındakilerle birlikte işçiler ve çocuklarına saldırdı. Petrol İş Sendikası yasal sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

Şiddet, tehdit ve hakaret... Onlar sadece haklarını arıyordu. Emek verdikleri fabrikanın patronu hak yemenin ötesine geçti. İşçileri ve çocuklarını darp etti.Bu insanlık dışı olay İstanbul Silivri'de yaşandı. Petrol İş Sendikasına üye Kale Kayış emekçileri, 6 Mart'tan beri fabrikanın önünde direnişteydi. Aslında tek arzuları bayram gelmeden evlerine sıcak ekmek götürebilmekti.İşçiler taleplerini fabrikanın sahibi Faruk Dağlı'ya anlatmak için yanına gitti. Dağlı, işçileri dinleyeceğini öne sürerek bir odaya gönderdi. Yanında oğlu Ferhat Dağlı ve bir güvenlik personeli de vardı.Odaya gidildiğinde ise sonuç beklenen gibi olmadı. Kucağında yedi aylık bebeği ile giden kadın işçi darp edildi. Ne yazık ki patron dayağına minik bebek de maruz kaldı.Sadece bununla da yetinmediler. Kadınların ve çocukların dışarı çıkmasını isteyen işçilere de saldırdılar.Olayın ardından patron daha da hırçınlaştı. Küfürler ve tehditler savurdu.Petrol -İş Sendikası ve işçiler Atatürk heykeli önünde saldırıyı protesto etti. Sendika, konuya ilişkin yasal sürecin sonuna kadar işleyeceğini açıkladı.Ulusal Kanal yetkilileri ulaştı. Yetkililerden Elif Dağlı basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu iddia etti.