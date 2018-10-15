Yoksulluk sınırının altında yaşayan kamu çalışanları borç batağında. Birleşik Kamu İş araştırmasına göre, her 100 çalışandan 80’i borçlu ve borçların yüzde yetmişini ihtiyaç kredileri oluşturuyor.

Kamu çalışanları borç batağında.



Kısa adı Kamu Ar olan Birleşik Kamu İş Araştırma Merkezi, 1577 kişinin katılımıyla, memurun sosyo-ekonomik koşullarına ilişkin araştırma yaptı.



"Kamu Çalışanları Gerçeği" başlığıyla yapılan araştırmanın sonuçları, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun yayın organı Kamucu Bakış dergisinde yayımlandı.



Araştırma sonuçlarına göre, her 10 kamu çalışanından 8’i borçlu. Bu borçların yüzde 70’i kamu emekçisinin gündelik hayatını sürdürebilmek için aldığı ihtiyaç kredileri oluşturuyor.



Araştırmaya göre, kamu çalışanlarının yüzde 74’ü yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştiğini düşünüyor. Kamu emekçilerini en çok kaygılandıran ise kamudaki güvenceli istihdamın ortadan kalkması.



Araştırmayı değerlendiren Birleşik kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Kamu çalışanlarının durumu umduğumuzdan daha kötü" dedi.





HABER: TANSEV KARA

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