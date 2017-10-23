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Kamu taşeron işçileri haklarını Ankara’da arıyor

Taşeron işçiler, her seçim dönemi kendilerine verilen kadro sözünün tutulmasını istedi. Birçok ilden Ankara’ya gelen taşeron işçi temsilcisi, kamu işçisi statüsü talep etti.

Kamu taşeron işçileri haklarını Ankara’da arıyor

Kamu taşeron işçileri haklarını Ankara’da arıyor.

Ülkenin birçok ilinden Ankara’ya gelen taşeron işçi temsilcisi, kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını talep etti.

Her seçim öncesi bütün siyasi partilerin taşerona kadro vaadiyle oylarını istediği taşeron işçiler, kendilerine verilen sözlerin artık tutulmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüşmek için Ankara’ya gelen taşeron işçi temsilcileri görüşme öncesi Ulusal Kanal’a konuştu.

İşçi temsilcileri, kamuda çalışan bütün işçilerin kamu işçisi sayılacağı bir düzenlemenin bir an önce yapılmasını talep etti.

 

 
Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #Kamu taşeron işçileri #ankara
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