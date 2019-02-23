CHP’li İzmir Karabağlar Belediyesine bağlı Karabağlar Belediye Spor A.Ş.’ye ait iş yerlerinde ve Uğur Mumcu tesislerinde çalışan işçiler greve çıktı. 5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi sonuç alınamayınca iş yerine grev pankartı asıldı

Toplu iş sözleşmesinin 5 aydır sürdüğü Karabağlar Belediyesi A.Ş.’ye ait iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kaldı.



DİSK’e bağlı Dev-Turizm-İş’de örgütlü işçiler 2bin 59 lira net maaş alıyor.



Sendika işverenden net maaşlara 800 lira, aile yardımına 200 lira, toplu ulaşım kartı ve ikramiye ödenmesini talep ediyor. İşverenin ise işçilere talep ettiği zam oranı sadece yüzde 20.



DİSK Genel Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan üretici fiyat endeksinin yüzde 40larda olduğu bir ortamda yüzde 20’lik zam oranının kabul edilemez olduğunu söyledi.



Ozan işverenin yol ücretini verememesini eleştirdi, yapılan açıklamanın CHP’li bir belediyeye yakışmadığını vurguladı.



Grevde olan işçilere Vatan Partisi İzmir İşçi Sendika Bürosu heyeti destek ziyaretinde bulundu.



İşçilerin talebinin makul olduğunu söyleyen Vatan Partisi İzmir İşçi Sendika Bürosu Başkanı Talat Özdemir, işçinin yanında olduklarını ve bir an önce toplu sözleşmenin sonuçlanması gerektiğini açıkladı..



HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA



ulusal.com.tr

