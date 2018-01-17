Karayolu yapıyorlar, karla kapalı yolları açıyorlar ancak asıl iş kapsamına giremiyorlar... Taşeron işçiler kadro istiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde asıl işi yapan taşeron işçiler kadroya alınmadı.
Yol bakımı, yama hizmetleri, karla mücadele gibi anahtar teslim işlerde çalışan taşeron işçiler sabah mesaiye başlamadan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.
İşçileri sabah vardiyası öncesi Ulusal Kanal yalnız bırakmadı.
HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
Haberimiz taşeron işçilerin kadroya geçememesiyle ilgili... Karayolu yapıyorlar, karla kapalı yolları açıyorlar ancak asıl iş kapsamına giremiyorlar... Taşeron işçiler kadro istiyor.
Karayolu yapıyorlar, karla kapalı yolları açıyorlar ancak asıl iş kapsamına giremiyorlar... Taşeron işçiler kadro istiyor.
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