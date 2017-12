Karayolları işçileri hükümetin taşeron düzenlemesinden faydalanamadı. Asgari ücretle çalışan binlerce emekçi her işi yapıyor ancak hak ettiği kadroyu bir türlü alamıyor. Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattına video gönderen işçiler, yetkililere seslendi.

Onlar her işi yapıyor. Asfalt döküyor, yol düzeltiyor, hatta yol kenarlarındaki çöpleri temizliyor.



Gece ve gündüz ayrımı da yok. Her an göreve hazırlar. Emekçiler bunca gayrete rağmen sadece asgari ücret alabiliyor. İşten ne zaman çıkarılacakları da belirsiz. Bugün de olabilir, yarın da.



Karayollarında çalışan onbinlerce emekçinin tek umudu, hükümetin açıklayacağı kadroydu. Ancak olmadı.



Umudu elinden alınan işçiler, durumlarını bir video çekerek Ulusal Kanal'ın whatsapp hattına gönderdi.



Yetkililere seslenen emekçiler, sorunlarına bir çözüm istiyor.





