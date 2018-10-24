Kayseri'de yaşayan 12 kadın, bir kooperatif kurdu. Bu sayede tarlalardaki organik ürünleri işliyorlar. Kadınlar, burada ürünlerini hem pazarlıyor hem de kendilerine istihdam alanı oluşturuyorlar.

Yurdun dört bir yanında, üreten kadınların emek emek ördüğü işler ön plana çıkıyor.



Kayseride'ki 12 kadın da, o başarılı kadınlarımızdan sadece birkaçı...



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurdukları kooperatifte, tarlalaraki ürünleri işliyorlar ve pazarlıyorlar. Böylece kendilerine istihdam alanı yaratıyorlar.



Ekonomik bağımsızlıklarını elde eden kadınlar "dünyamız değişti" diyor. Kendi bahçelerinden, tarlalarından yetişen ürünleri değerlendirmek, onlar için gurur kaynağı.



Hayallerini gerçekleştiren kadınlar, yaptıkları işe sımsıkı bağlılar. Ürünlerini alan vatandaşların da hem beğenisini hem de takdirini topluyorlar.



ulusal.com.tr