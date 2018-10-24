KİT’lerde çalışan taşeron işçilere kadro yolu açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 43 bin işçi kadro hakkından yararlanacak.

KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında taşeron olarak çalışan işçilere de kadro yolu açıldı.



2017 yılının sonunda çıkarılan yasa ile 900 binden fazla taşeron işçinin kadroya geçişine olanak tanınmıştı. 2018 yılı Nisan ayı itibari ile de işçilerin kadroya geçişi tamamlandı.



Ancak KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında taşeron olarak çalışan işçiler bu düzenlemeden yararlanamamıştı.



Kadro düzenlemesinin kapsam dışında bıraktığı taşeron işçilere kadro yolunu açan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.



Kadro, KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na da alındı.



43 bin işçinin yararlanacağı kadronun şartlarına göre, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışmış ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak.



Kadro için sınava girilecek. Söz konusu kişiler, sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilecek.



Taşeronların kadroya alınmasında KİT ve bağlı ortaklığın ihtiyacı göz önüne alınacak. KİT'ler sadece mevsimlik işlerde ve ya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilecek.





ulusal.com.tr