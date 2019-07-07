Koç: KESK, Kürt milliyetçilerinin etkisi altına girdi üye kaybetti

Türkiye'deki 2 milyon 549 bin 94 memurun 1 milyon 702 bin 644'ü sendikalı durumda. En çok üye 1 milyon 19 bin 853 ile Memur-Sen bünyesinde bulunuyor. Son yılların en çok üye kaybı ise KESK'te yaşanıyor. KESK'in PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakın politikalar izlemesi üye kaybına neden oluyor.

Türkiye'deki memurların yüzde 66,79'u sendikalı durumda. En çok üyeye Memur-Sen, en az üyeye Anadolu-Sen sahip…



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019 yılına ilişkin memur sendikalarının istatistiğini açıkladı. Verilere göre, 2 milyon 549 bin 94 memurun 1 milyon 702 bin 644'ü bir sendikaya üye. Geçen yıl yüzde 67,65 olan memurların sendikalaşma oranı bu yıl yüzde 66,79'a geriledi.



Memur-Sen 1 milyon 19 bin 853 üye ile ilk sırada yer alırken, bunu 413 bin 339 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 137 bin 606 üye ile KESK takip etti. KESK'in ardında da 67 bin 273 üye ile Birleşik Kamu-İş geldi. Rakamlara göre Memur-Sen toplu sözleşme yapmaya yetkili sendika unvanını sürdürüyor.



Sendikaların son 4 yılına bakıldığında en çok üye kaybının 83 bin 463 ile Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu KESK'te yaşandığı görüldü.



KESK'in PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakın politikalar izlemesi de üye kaybında büyük rol oynadı.



KESK'in üye kaybı yaşadığı noktada Birleşik Kamu-İş'te ciddi bir artış olmadı. Birleşik Kamu İş son 4 yılda sadece 3 bin üye artırabildi.



Türkiye Kamu-Sen'in ise son 4 yılda sadece 6 bin 881 üye kaybettiği ancak 2018'den 2019'a geçildiğin üye artırdığı saptandı.



ulusal.com.tr