Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kosova Mahallesi Davet Sokak'ta inşaat halindeki binanın sıhhi tesisat işlerini yapan Yahya Akbuğa (47), üçüncü katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Akbuğa, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Selçuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.