Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde metal işçileriyle buluştu.
Serdaroğlu, işçi ve işyeri temsilcileriyle bir süre sohbet etti. Ardından Ulusal Kanal muhabirinin sorularını yanıtladı.
İşçisi kesiminin öncelikli gündeminde Kıdem Tazminatı Fonu tartışmaları var. Fon sistemini "karanlık bir dehliz"e benzeten Serdaroğlu, fona karşı olduklarını yineledi.
Kıdem tazminatındaki sorunların mevcut sistemde aşılabileceğini belirten Birleşik Metal İş Başkanı, çözüm önerilerini sıraladı.
Ekonomik kriz ve artan işsizlik rakamlarına da değinen Adnan Serdaroğlu, krizin etkisinin ilerleyen günlerde daha fazla hissedileceğini vurguladı.
ulusal.com.tr
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