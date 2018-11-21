Sektördeki durgunluğun faturası yine emekçiye kesildi. Fiyat-Tofaş Otomobil Fabrikası, Me-Par ile arasındaki anlaşmayı fes edince 97 taşeron işçi, işten çıkarıldı. "Sektörel durgunluk" gerekçe gösterilerek işten çıkarılan işçiler fabrika önünde eylem yaptı.

Türkiye’nin otomotiv devi Fiyat-Tofaş, Me-Par ile yaptığı anlaşmayı fes etti, fatura işçiye çıkarıldı.



Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gürsoy Mepar Lojistik çalışanı 97 işçi işten çıkarıldı.



İşveren, Gürsoy Me-par Lojistik ile Ağustos ayında biten sözleşmesini yenilemedi. Pazarlıklar sonunda Fiat-Tofaş ilk konuşulan fiyatın altında taşıma ücreti teklif etti. İki şirket arasında anlaşma sağlanamadı. Düşük ücretle nakliyeye devam etmek istemeyen işçiler de kontak kapattı.



Gürsoy Mepar Lojistik, araçlarını otoparka çeken TÜMTİS Sendikası'na bağlı işçileri işten çıkardı. İşçilere gerekçe olarak "sektördeki durgunluk" gösterildi.



Kış gününde kapıya konulan işçiler, Fiat-Tofaş fabrikasının önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.



İşçiler iş sözleşmesinin feshinin yasal süreler içinde kendilerine bildirilmediği belirtti.



Fiat-Tofaş'ta üretimin kısmen azaldığını ifade eden işçiler, satışa sunulan araçların otoparklara fabrikada çalışan diğer işçiler tarafından taşındığını söyledi.



ulusal.com.tr