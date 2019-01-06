Bursa 6 işçi sondaj çalışması için girdiği boru hattında, su tahliye motorunda çıkan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden ikisi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sondaj çalışması için girdikleri boru hattında tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi 6 işçi. Hastaneye kaldırılan işçilerden ikisi yaşamını yitirdi.



Acı olay Bursa'da yaşandı. Sondaj çalışması yapan işçiler 1 metre çapındaki borunun içine girdi.



İçerde çalışmaya başlayan işçiler bir süre sonra fenalaştı.



Arkadaşlarından haber alamayan diğer işçiler hemen durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Atilla Balandi'de kardeşinin fenalaştığını duyunca kurtarmak için boru hattına girdi...



Boru hattından baygın olarak çıkarılan Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan, Mehmet Aydın, Yasin Balandi ve Musa Balandi derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak işçilerden Yasin Balandi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan Atilla Balandi'de zehirlenerek hayatını kaybetti.



Yağmur suyunun tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendiği açıklandı. 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





ulusal.com.tr