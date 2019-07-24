Kırşehir'de, lastik fabrikasından çıkarılan işçiler eylem başlattı. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin sendikalarına üye oldukları için işten çıkarıldığını söyledi. Küçükosmanoğlu, işçilerin işe geri alınmasını istedi.

Slogan attılar, yıllardır yaptıkları işlerini geri istediler.



Kırşehir'de Nakliyat-İş Sendikası'na üye olan işçilerin işten çıkarıldığı öne sürüldü.



İşçiler kent merkezindeki Anıt Meydanı'nda destek için imza kampanyası başlattı.



Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin istifaya zorlandığını söyledi.



Basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağılan işçiler, fabrika önündeki eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.





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