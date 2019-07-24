İsrail'e tepki yağdı
İsrail'e tepki yağdı
Emniyette terfiler belli oldu
Emniyette terfiler belli oldu
İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Lastik fabrikasından çıkarılan işçiler eylem başlattı

Kırşehir'de, lastik fabrikasından çıkarılan işçiler eylem başlattı. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin sendikalarına üye oldukları için işten çıkarıldığını söyledi. Küçükosmanoğlu, işçilerin işe geri alınmasını istedi.

Lastik fabrikasından çıkarılan işçiler eylem başlattı

Slogan attılar, yıllardır yaptıkları işlerini geri istediler.

Kırşehir'de Nakliyat-İş Sendikası'na üye olan işçilerin işten çıkarıldığı öne sürüldü.

İşçiler kent merkezindeki Anıt Meydanı'nda destek için imza kampanyası başlattı.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin istifaya zorlandığını söyledi.

Basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağılan işçiler, fabrika önündeki eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kırşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.