Slogan attılar, yıllardır yaptıkları işlerini geri istediler.
Kırşehir'de Nakliyat-İş Sendikası'na üye olan işçilerin işten çıkarıldığı öne sürüldü.
İşçiler kent merkezindeki Anıt Meydanı'nda destek için imza kampanyası başlattı.
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin istifaya zorlandığını söyledi.
Basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağılan işçiler, fabrika önündeki eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.
ulusal.com.tr
Kırşehir'de, lastik fabrikasından çıkarılan işçiler eylem başlattı. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin sendikalarına üye oldukları için işten çıkarıldığını söyledi. Küçükosmanoğlu, işçilerin işe geri alınmasını istedi.
Slogan attılar, yıllardır yaptıkları işlerini geri istediler.